台南12日新增一對在高雄砂石場上班的父子檔確診，父子於居家隔離期間「趴趴走」，跑去買魚湯還到新營拜神求庇佑，被衛生局依法重罰共40萬元。父子目前住院治療中，但30多歲兒子二採陰，衛生局表示，採檢陽轉陰、陰轉陽都有可能，仍需視後續採檢結果才能判定，開罰是針對父子檔居隔違反防疫規定的裁處，與二採結果並不衝突。

台南市上周12、13日連2天新增5起本土確診個案，包括安南區父子檔為高雄砂石場群聚、1名20多歲西港男有到苗栗吃仙草冰染疫，還有2名到安南區打疫苗因與砂石場染疫兒子有足跡重疊，被檢出陽性。

此外，台南也有多起確診者足跡，包括私校舉辦冬令營活動，住高雄的高三女學生擔任隊輔確診後，參加營隊的學生連同家長等134人居家隔離，昨天新增高雄男到台南訪友、新北男到台南相關足跡等，讓不少台南民眾憂心不已。衛生局今天表示，前後有200多人被匡列隔離採檢，截至目前為止，相關匡列對象全部採檢結果均為陰性。