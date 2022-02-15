今年228連假共3天（2月26日至28日），高速公路預估將湧現車潮。根據高公局統計，近3年228國道肇事率，比平日多1至4成，呼籲民眾要小心駕駛。

根據高公局統計，近3年228連假國道每日平均肇事件數，分別是108年105件、109年128件及110年107件，較歷年每日平均肇事約90件高出1至4成。另相關肇事分析文獻也顯示，夜間行車肇事致死率及肇事率約是日間2至3倍。高公局提醒用路人勿疲勞駕駛、勿超速行駛，並應與前車保持適當安全距離，避免前方緊急煞車時反應不及。

高速公路故障車輛態樣主要有缺水、缺油、缺電、爆胎及其他無法啟動等狀況。依據「高速公路及快速公路交通管制規則」第14條規定，汽車行駛高速公路及快速公路途中不得有車輪、輪胎膠皮或車輛機件脫落、輪胎任一點胎紋深度不足等情事，違者可依據「道路交通管理處罰條例」第33條規定，處駕駛人3000至6000元罰鍰。另依據「道路交通管理處罰條例」第33條規定，車輛如缺水、缺電、缺燃料，可處600至1200元罰鍰。

為分散連假期間尖峰時段車流，228連假期間單一費率、國3「新竹系統至燕巢系統」單一費率再8折收費及每日0-5時暫停收費等措施。