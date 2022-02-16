mRNA疫苗廠、莫德納公司今天宣布將於台灣設立子公司，衛福部長陳時中對此展開雙手表達歡迎，並強調不排除雙方未來有各種合作可能。

除台灣外，莫德納今日也同步指出，將於香港、新加坡、馬來西亞等地設立據點，積極拓展亞洲市場業務。將來台灣子公司將負責供貨，支援國內的mRNA疫苗及治療藥物需求。

陳時中表示，莫德納來台設立子公司，代表他們也想在台灣發展，雖然目前整體的發展角度與方向不明朗，但只要莫德納來台設點，未來雙方合作的任何可能性，都不會排除，而且相當歡迎。