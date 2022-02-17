一名北漂的女網友表示，北部已連續好幾周都是陰雨綿綿的天氣，天氣最差的基隆市，二月以來一天平均日照數不到43秒，但南部屏東恆春日照時數最高為75.7小時，令她好奇問「北部人到底怎麼生存？」貼文引發網友迴響，「在台北每天開除濕機，回南部則是開冷氣」。

原PO 14日於論壇《Dcard》指出，南北最大差距除了房價以外，還有天氣差異。她引用臉書粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》的貼文說，統計1月28日至2月10日的日照時數來看，北部幾乎都是陰雨綿綿的天氣，其中天氣最差的縣市是基隆市，兩個禮拜中只有0.1小時的日照時數，一天平均不到43秒。

原PO說，反觀中南部，天氣一直都很好，日照時數比北部高出了好幾倍，以屏東恆春為例，過去兩周的日照時數高達75.7小時，與基隆市相比，相差757倍。

原PO透露，從嘉義到台北生活已3年，仍不習慣陰冷又濕的台北，她改編羅大佑的《鹿港小鎮》歌詞，「台北不是我的家，我的家鄉沒有除濕機」，並點開手機的天氣App查看，發現台北未來一周全是雨天，令她忍不住問「北部人到底是怎麼生存的？我好想念陽光」。

心境曝光後，引發大批北漂人共鳴，「北部天氣真的很慘，果然還是我的家鄉台中舒服」、「我老家也在嘉義，沒開過除濕機，但來北部後…」、「好想回高雄，基隆的天氣真的有夠慘」、「我大學在台北念，每天開除濕機，回屏東後變成開冷氣」、「我是高雄人，在基隆不到半年要瘋掉了，都快長香菇」。