有「最美性學博士」稱號的許藍方，被控與已婚的康姓醫師外遇戀，許否認並反指康騷擾，康的劉姓妻子不滿許藍方沒認錯道歉，提告求償300萬元，台北地院多次開庭後，18日召開調解庭，但未公開審理。

劉與康姓丈夫，庭末步出法庭，劉女說已經將證據交給法院，也尊重法官的判斷，不便對外說明。

許藍方是遭一名自稱劉女閨密向媒體爆料，與已婚康姓學長發生不倫戀，還傳訊息給男方表示「想到那天在別的床上叫別人的老公老公，已經是我這輩子目前為止，做最瘋狂的事了」、「在寶貝面前就只有赤裸裸的我了啦」等。