入冬最強寒流來襲，氣溫急降又下雨，導致許多人身體不適，嘉義縣、市自19日中午12點至今中午12點，共通報32件急病救護案件，其中嘉縣有3人到院前呈OHCA，無呼吸心跳命危狀態，是否因溫差過大造成？消防局表示無法判定。
嘉縣消防局統計，19日中午至今中午12點，短短24小時內，急病救護案達21件，其中有3人到院前無呼吸心跳，嘉義市則有11件。嘉市消防局指出，今天急病救護通報數字沒有急劇增加，推測可能是天氣預報一再強調，民眾多半更會注意保暖。
入冬最強寒流來襲，氣溫急降又下雨，導致許多人身體不適，嘉義縣、市自19日中午12點至今中午12點，共通報32件急病救護案件，其中嘉縣有3人到院前呈OHCA，無呼吸心跳命危狀態，是否因溫差過大造成？消防局表示無法判定。
嘉縣消防局統計，19日中午至今中午12點，短短24小時內，急病救護案達21件，其中有3人到院前無呼吸心跳，嘉義市則有11件。嘉市消防局指出，今天急病救護通報數字沒有急劇增加，推測可能是天氣預報一再強調，民眾多半更會注意保暖。
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