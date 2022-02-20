寒流來襲全台氣溫驟降，南投縣消防局統計，至19日至今接獲168起救護任務，排除車禍及創傷任務有51起是非創傷案件，其中4人到院前OCHA，年紀最長的是84歲老婦、最年輕的是54歲男子，雖然消防局無法判定是否與天氣有關，但仍提醒民眾要做好保暖工作，以免發生憾事。

南投縣消防局指出，19日上午開始統計至今非創傷案件共有51件，其中4人到院前無呼吸心跳，但是否與低溫有關仍有待釐清，需醫院進一步確認。

南投縣衛生局則表示，不管是長輩或一般民眾，要注意四肢及頸部的保暖工作，若出門在外除了外套之外，像是圍巾、手套、毛帽等保暖工具也能多加使用，若因為寒冷突然有胸悶、胸痛、心悸、呼吸困難症狀、甚至冒冷汗、昏厥等心臟病徵兆，因盡速到鄰近醫院就醫，千萬不能輕忽。

消防局也提醒，天氣寒冷民眾使用暖氣、電暖爐等耗電量產品，應注意用電安全，並切勿將衣物靠近電暖爐的電暖設備，還有不要使用延長線，亦或是綑綁延長線等，可能因降低電流因迴路過熱而高溫燒熔，引發電線走火等傷害。