中央全力推動離岸風力發電，同時也關注海洋生態，規定風場施工時須有鯨豚觀察員，了解水下生物生態，洋聲公司21日請雲林區漁會協助，進行鯨豚觀察員招募，預計招募30名觀察員與領隊，於風場打樁施工期間監看鯨豚並記錄數據，兼顧綠能發展與生態保育。

能源公司在雲林縣外海規畫80座離岸風機的雲林離岸風場，目前已展開基礎架設，專門從事海洋事業的洋聲公司依海洋保育署公告的「台灣鯨豚觀察員制度作業手冊」，提出開班訓練申請，希望建立鯨豚觀察員能量，後續運用於雲林、彰化離岸風場，配合施工單位執行相關監測。

洋聲公司總經理彭巧明表示，公司預計招募30名觀察員與領隊，以雲林、彰化鄉親優先，即日起開始甄選，3至4月參加必要的訓練，配合風場開工後簽約起聘，本月24日將在雲林區漁會、台中新烏日會議中心舉辦說明會。

鯨豚觀察員須經常搭船出海，因此體能上以不暈船者優先，若具有漁船船員、商船船員服務手冊者更佳，一般隊員會講國、台語即可，領隊則須具備良好英文溝通能力，方便與可能遇到的外籍人員交流。

彭巧明說，鯨豚觀察員有固定底薪加上出海津貼，錄取後將在台中上課培訓，並安排出海實際觀察鯨豚，歡迎對鯨豚生態保育工作有興趣者踴躍報名。

雲林區漁會指出，離岸風場進行打樁工程時會出現震動，為維護水下生態與傳統漁場，一定要做好配套措施，鯨豚觀察員的培訓可觀察並記錄相關數據，對於整體生態有正面的幫助，區漁會樂觀其成，將協助推廣招募。