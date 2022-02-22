楊士琪紀念獎委員會今（22日）宣佈金馬執委會執行長聞天祥為第9屆得主，主委胡幼鳳偕同副主委藍祖蔚、林文淇日前親赴金馬執委會辦公室當面通知聞天祥，肯定他長期在影展策展、營運及電影文化推廣上，逆境創新，卓然有成，聞天祥聞訊驚喜，一直謙稱不敢當，3位在場委員都一致推崇他「早該得獎」。

聞天祥是金馬獎執委會2009年改制以來第1位執行長，在位12年來，歷經侯孝賢、張艾嘉、李安、李屏賓4位金馬主席，現在金馬團隊每年4月舉辦奇幻影展、6月舉辦金穗獎、8月舉辦經典影展、11月辦金馬影展，全年都是影展。不但開拓年輕影迷也吸引資深影迷，在電影教育與推廣上深具影響力。同時開拓財源為影展留才育才，使經驗得以傳承，經驗豐富的金馬團隊益加茁壯，向心力十足。

他和侯孝賢創立的金馬電影學院，為電影圈培植新秀的實戰經驗，先後培訓了趙德胤、李中、陳哲藝、胡波等受國際矚目的青年導演。號召了20位台灣傑出導演合作電影《10＋10》，意義非凡。原本金馬創投只媒合電影，他擴大增設電視劇的投資項目，對於影視不分家的產業生態有實質正面影響。開辦金馬電影大師課，夢幻師資陣容連國際名導柯波拉都在列，成為年輕影人爭相搶修的專業進修課程。

而金馬獎每年的選片指南由聞天祥親自開講，不論影史或八卦信手拈來，總是座無虛席，吸引了眾多年輕影迷朝聖。委員們肯定聞天祥不斷在影展策畫上推陳出新，推廣電影文化，培育電影人才，為金馬開創新局。近年金馬獎在疫情與大陸抵制等雙重壓力下，他仍能持續擦亮金馬獎在國內外的金字招牌。

第9屆楊士琪紀念獎將於5月18日在國家影視聽中心大影格舉辦，於「第2屆傑出影視聽工作者聯合頒獎典禮」上頒獎。