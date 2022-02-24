新北市議會無黨團結聯盟今舉行記者會指出，新北市有全國最多輛復康巴士，但提供低收身障弱勢者每個月只有8次免費搭乘次數，要求市府增加預算，提供身障的低收入戶完全免費搭乘，才是雪中送炭。社會局表示，粗估可能要增加2000多萬預算，中央去年曾決議社福預算若額外增加，將減少等額補助款金額，對新北衝擊很大。

無黨團結聯盟黨團總召蔡錦賢、議員李翁月娥、金中玉、游輝宂今舉行記者會，蔡錦賢說，許多善心人士每年捐贈新北市府復康巴士，就是希望能夠幫助弱勢民眾，市府卻只提供低收身障者8次免費，超過就要收錢，他們已經很弱勢，哪來多的錢？

李翁月娥、金中玉、游輝宂也說，新北市有全台最多的復康巴士508輛，但還是很多弱勢民眾叫不到車子，每次預約都要排很久，要求社會局編列或找出預算協助。

社會局副局長許秀能表示，目前508輛復康巴士，補助低收入戶8趟免費，身障自負1／3，若要跟北市相同，初估約需2000多萬元，加上人口老化，年長者增加，預算會持續成長。

許秀能指出，中央去年曾決議社福預算若額外增加，將減少等額補助款金額，對新北衝擊很大。

李翁月娥反駁，社會局有很多錢都沒法用，應該想辦法給真正需要的民眾；蔡錦賢則認為，別人捐車子是要市府做好事，沒有錢就要去找，照顧這些辛苦人。

另無黨也要求針對1200多名義交，編列每年3500元健康檢查費用，協勤時薪比照台北市提高為230元，另外每月協勤時數從23小時增加為35小時。新北市警局副局長黃勢清表示，對黨團的建議樂觀其成，但必須簽報到市府，會盡快向市府建議反應。