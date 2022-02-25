一名網友發現，身邊女性朋友抓到男友偷吃，竟然不是選擇分手、老死不相往來，反而次次選擇原諒，且每次的SOP都一樣，先哭鬧喊要分手，最後乖乖回到對方身邊，讓他無法理解。明明對方就是大渣男，卻死都不肯放手，到底是為什麼？真的有那麼愛？還是渣男就是讚？

一名網友昨在《匿名公社》發文提到，身邊有一位女性朋友，與男友交往很久了，但他們在一起的時間，男方竟然約炮無數次，而女方發現以後，雖然會哭鬧一番，但最後竟然都是選擇原諒，讓他超級無法理解，也覺得女人真的是一個謎。

該網友透露，那位女性朋友每次抓到男友偷吃，處理的SOP都是「找朋友➡️哭訴➡️辱罵喊分手➡️去談分手➡️最後原諒他」。讓他覺得很傻眼，實在無法想像到底有多愛對方，才能一次又一次的選擇原諒。

該網友認為，也許是那位女性朋友毫無底線的原諒，讓男友越來越有恃無恐，跟她在一起的過程中劈腿，還敢高調與小三放閃，而這次女方發現以後，男方竟然主動喊了分手，但女方竟然還想著要挽回對方。

由於這個男友劈腿、女方心碎挽回的戲碼不斷重演，原PO最後實在是看不下去，因此決定要私訊小三揭露渣男真面目，沒想到自以為善良的舉動，竟換來被朋友、朋友男友與小三封鎖的結局。而這樣的結果，也讓他質疑，究竟是他的觀念不正常，還是「一男二后」比較正常？

貼文引起網友討論，「不是男人太渣，是女人太瞎」、「有的人愛跟垃圾在一起」、「不甘心吧？都跟他耗那麼久了」、「有些女生就是愛渣男，又愛抱怨又不放手，遇到這種別管比較好，讓她自生自滅」、「愛到卡慘死，好險我們都沒死過」、「看完直接刷新三觀」。