九族櫻花祭，增添文學味、咖啡香。（九族文化村提供／廖志晃南投傳真）

九族櫻花祭，增添文學味、咖啡香。（九族文化村提供／廖志晃南投傳真）

魚池鄉公所與九族文化村，在228連假聯手舉辦小農市集、咖啡與文學的對話，讓美麗的櫻花林間，飄揚咖啡香與文學味；魚池鄉長劉啟帆，邀請全台各地民眾共襄盛舉，參與賞櫻盛會，同時品嘗在地優質農特產。

魚池鄉公所在九族文化村目前花況最佳的櫻花大道，推出連續3天的小農市集，邀請鄉內的茶農、花農、咖啡及香菇產銷班擺攤，鄰近的埔里鎮、國姓鄉及仁愛鄉的小農也加入，還有妮娜巧克力莊園，便利賞花遊客逛市集，探尋魚池鄉公所嚴選的各式農特產好物。

魚池鄉公所行銷咖啡，早上10點半推出咖啡講堂，提供烘焙DIY體驗，由咖啡產銷班帶遊客認識魚池的特色咖啡，及不同咖啡處理和烘焙風味的差異。

咖啡與文學的對話，邀請國內12位現代詩人在櫻花樹詠嘆咖啡，並與咖啡達人對話，受邀詩人包括李長青、解昆樺、田運良、離畢華、愛羅、陳皓、謝筠、許赫、然靈、張日郡及大可等知名詩人，在櫻花樹下朗讀自己的作品，體會空氣中滲入咖啡香氣的芬芳；同時安排音樂演奏，讓現場充滿陽光、音樂、詩歌、櫻花和咖啡相遇的美好。

九族文化村經理黃瑞奇表示，配合咖啡與櫻花文學的對話，園區特別布置文學步道，將詩人以櫻花為題入詩的作品，布置在步道兩旁，遊客可以抬頭賞櫻花、閱讀一首融入櫻花情境的詩歌，平添賞花的浪漫氣息。

黃瑞奇表示，目前，園區富士櫻包括櫻花大道、日月潭纜車站都有櫻花盛開，歡迎大家把握最後一波的花期，安排一趟賞櫻之旅。