「地表最強老爸」連恩尼遜坦承自己真的在片場睡著。（威視提供）

斥資13億台幣打造的動作片《黑光行動》，由「地表最強老爸」連恩尼遜主演，銀幕形象硬派的他，卻在拍攝過程中發生了有趣的插曲，當時正在拍他腿部中彈昏倒在旅館床上的戲，當現場拍攝到第6次時連恩尼遜展現了他「逼真」的演技，因為他真的睡著了！當外媒記者提起這事，連恩尼遜也大笑說：「我記得，但請大家忘了吧！」

儘管仍受疫情影響，連恩尼遜近年依舊維持高產量作品，而新片《黑光行動》便是全程在疫情期間完成拍攝，當如連恩尼遜被問到如何能不間斷地演出動作片時，他回說：「我認為身為任何1部片的主角，都有責任要吃好、睡好、照顧好自己。因為每天早上都有50甚至是100人在等你。」因此連恩尼遜拍攝期間不僅非常準時還每日嚴格地鍛鍊體能，讓自己隨時維持著在最佳狀態。

《黑光行動》不僅有懸疑緊湊的劇情以及驚險刺激的飛車追逐，69歲的連恩尼遜與年輕精壯新生代男星泰勒約翰史密斯，更上演火爆對打戲碼，讓人看的血脈賁張，電影在台上映中。