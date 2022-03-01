俄烏開戰之際，美國總統拜登指派跨黨派資深代表團，由美國前參謀首長聯席會議主席穆倫率領，今明兩天訪台，被問到是否擔心台海局勢更加緊張，國防部長邱國正說，目前把眼前工作做好，並反問媒體，「你認為台海情勢有不緊張的時候嗎？我都蠻緊張的！」，並坦言從軍以來，台海緊張只有程度高低不同而已。

拜登政府派出由前資深國防官員與國安官員組成的代表團，今天下午抵台，停留到明晚，蔡英文總統明天將接見訪團及設宴，雙方將就台美關係及國際區域局勢等各項議題深度交流。

行政院長蘇貞昌今天率部會首長到立法院進行日本福島食品及因應俄烏情勢的專案報告，媒體關注美方訪團來台，是否引發台海局勢更加緊張，國防部長邱國正受訪表示，目前就是把眼前的工作做好，「台海情勢，你認為有不緊張的時候嗎？我都蠻緊張的，我從軍以來，只是高低程度而已」。

邱國正說，他不會因為任何枝微末節，而搞亂思考主軸，他也向軍人尤其是高階幹部強調，思想要有主軸，不要因為外面沸沸揚揚而有所變更，俗語說大軍未動、糧草先行，他提醒同仁，大軍未動，爭（議）訊（息）已經在做了，對我們影響很大，大家要密切注意。