今（1）日是學測成績出爐，同時也是大陸大學對台招生開始接受報名。今年大陸對台招生從以往的單招改為聯招，統一於3月1日至31日報名，「北清復交」4所最頂尖陸校的學測要求皆已出爐，除了北京清華要求國英數3科頂標外，北京大學、復旦大學、上海交通大學皆要求4科頂標。

昨日才公布招生簡章的北京大學強調，今年對台招生將本著「公平、公正、公開」原則，擇優錄取，寧缺毋濫。該校未說明招生名額，4月下旬遠端面試。

復旦大學要求4科頂標，且各科系有不同加權。第一階段將依照學測及英聽成績篩選，4月23日遠端面試。甄選總成績是學測成績＊30％＋面試成績＊70％，若總成績同分，先比面試成績，再比學測成績。預計招收30人。值得一提的是，今年復旦大學還是有對台招收臨床醫學8年制。

上海交通大學要求4科頂標，4月下旬線上面試，預計招收20人。

除了北清復交之外，其他近日公布招生簡章的985工程陸校包括：南開大學要求2科頂標＋2科前標，且有招收臨床醫學「5＋3一體化」；這和復旦的臨床醫學8年制差別在於，南開是本碩連讀，8年讀完是碩士，復旦是本博連讀，讀完是博士。預計招收10人，可視生源情況超額錄取。面試形式另行通知。

浙江大學要求學測國英數3科＋社／自共4科頂標。將採線上面試。預計招收30人。

湖南大學要求國英數3科2前標＋1均標；將採遠程面試。預計招收30人。

電子科技大學錄取人數將視申請者人數和水準確定，要求學測4科成績，數自頂標＋國英前標。綜合成績由綜合面試成績和附加分組成。附加分指的是國英2科達到頂標 可各加10分。5月9日前公示擬錄取名單。

西安交通大學要求學測成績4科前標，招生名額約20人。面試暫定5月10日前，可親赴西安交大興慶校區，也可線上面試。

西北農林科技大學要求國英2科均標＋數、自／社前標。預計招收10人。面試另行通知。