隨著時代變遷，不少人選擇年夜飯會到外面吃，但到底要多早訂位？有網友上網分享一間知名日本料理餐廳今（1日）在臉書粉專公告「2023年除夕夜訂位已滿」，引起網友驚呼「不是才剛過完年嗎」，也有內行人指出所言非虛。

原PO在臉書社團「爆廢公社公開版」發文表示，一間知名日本料理餐廳今天在臉書貼出公告，宣布2023年除夕夜訂位已全數額滿，後續可登記候補或是預訂其他時段，讓原PO直呼「這才叫超前部署，明年過年人家都預約額滿」。

網友分享一間知名日本料理今天公告，明年除夕夜訂位已滿，引起討論。（圖／翻攝臉書爆廢公社公開版）

明年春節10個月前就已滿位，讓許多網友難以置信，「連2022清明節都還沒到就先爆滿了」、「有這麼夯？不是提前一個月還兩個月才開始訂嗎？」、「不是才剛過完年，位子就被訂滿！！？太誇張了啦！」、「今年才剛開始，明年就滿了」、「10：14分好不容易打進去就候補54，真的有扯」。

就有內行網友指出，這間知名日本料理餐廳每年3月就會開放明年春節訂位，「這可不是宣傳手法，而是事實！真的是每年都秒殺，因為他們的年夜飯完全比照平時假日價，不像其他BUFFET都會漲很多」、「每年的3月1日開放過年除夕訂位」、「除夕夜只有一個時段，5點半到7點半，所以滿了很正常啊，7點半後打烊讓員工回家過年」。