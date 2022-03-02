一名網友分享在食物銀行拿到的橘子，打開一看卻發現果肉是暗紫色的，流出來的汁液則是深紅色的，看上去好像橘子受傷在流血，讓人感到毛骨悚然，原PO見狀擔憂詢問「這樣可以吃嗎？」引起網友熱議。對此，內行網友解答說，這是血橙啦！大家不用擔心，是可以吃的，而且還很好吃。

一名男網友日前在Dcard上發文分享照片，只見原PO手裡握著一顆橘子，令人好奇的是這顆橘子的果肉不是一般的橘色，而是呈現暗紫色，而且流出來的汁液則是暗紅色的，乍看之下很像是橘子流血了。

一名網友在食物銀行拿橘子，打開卻發現果肉是暗紫色的。（圖／翻攝自Dcard）

對此，男網友求助廣大網友們「這顆橘子到底能吃否？」最後也補充說，這顆橘子是在食物銀行拿的，而他的2個朋友在好奇心驅使下還是吃了，目前都還健在。

驚人的照片曝光後，引起網友熱烈討論，「橘子流血了嗎？要幫它呼呼」、「這是惡魔果實」、「吃了會不會升天」、「好黑心的橘子」、「瘀青橘子，生前一定有被霸凌過」、「連汁液都像血」、「就算可以你也不敢吃吧？」、「葡萄口味的橘子」。

但有內行網友一看秒懂，立刻留言解答，原PO手上拿的是血橙，通常帶有深紅色似血的果肉與汁液，其實很好吃，但價格並不便宜。「血橙很好吃的」、「可以吃啦！這是混血橙樹的後代」、「這是血橙啦」、「血橙好像很貴XD」。

根據農委會網站資料，血橙因為果肉呈現血紅色而得此稱呼，在台灣又被稱作是「紅肉柳橙」，在氣溫越低的地方栽培，果肉的顏色就會越深，在台灣也有栽種，一般是在12月至隔年1月果實成熟，糖度高、酸度低，風味清爽，深受部分客群喜歡。