一名網友拍片分享吃火鍋的新發現，店家提供的某個食材與衛生紙超像，讓他覺得很有趣，也很好奇大家是否知道這是什麼東西？影片曝光後隨即引起熱議，吸引了近5千人朝聖，對此，內行網友則解答說，這是千張！是款特殊的豆製品，健康又好吃。

一名網友近日在抖音（TikTok）上分享一則影片說，吃火鍋的時候，意外發現某個食材長得好像衛生紙，有人知道這是什麼嗎？從畫面中可見，原PO用筷子夾著一片米白色四方形的東西，感覺又薄又透，真的很像衛生紙。

影片引起網友熱烈討論，不少人認為若是衛生紙，放入滾燙的火鍋湯裡面，應該會化掉或變成碎渣，因此也有不少人猜測該不會是為了健康一點，把吸油面紙丟進去，希望可以將湯頭表層的油給吸起來？「怎麼把衛生紙泡進去了？」、「這是吸油面紙？」、「好像吸油面紙」。

不過，大批專業吃貨一看秒懂說，這不是衛生紙、便利貼或吸油面紙，是一款特殊的豆製品「千張」，很薄但又有韌性，且因為醣分較低，近幾年很受減醣飲食者喜歡。「這是千張啦」、「是千張，我吃過超好吃」、「另類的豆皮？」、「醣分很低，健康好吃」。

另有老饕分享，千張直接丟火鍋裡煮，會吸湯汁變很好吃；用來包菜或肉，就會變成自製的雞捲，同樣很可口。「千張！我都自己包肉、菜這樣就變雞捲了」、「這可以包菜吃還不錯」。