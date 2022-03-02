俄羅斯出兵攻打烏克蘭將出現變局？前民進黨立委郭正亮2日在節目中指出，俄軍的戰略目標已瞄準卡爾科夫、馬里烏波爾、赫爾松3座城市，只要打下這3大城，基本上就能控制烏東。此外，聯合國人員和中國大陸大使館的人這2天已經陸續撤離烏克蘭，可預期俄軍快要「大打」了。同台的國際事務專家賴岳謙也認同這說法並指出，使館人員撤離，代表大打是一定會發生的。

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郭正亮2日上中天政論節目「正常發揮」，討論俄烏大戰，節目主持人先是指出，從俄羅斯空降部隊登陸卡爾科夫，並入侵醫院、空襲警察總部，烏東地區馬里烏波爾也傳出當地部隊遭俄軍包圍，並控制烏克蘭城市赫爾松的河道及火車站等交通樞紐來看，普丁的戰略目標是什麼？

郭正亮指出，其實還有一個地方，是俄軍的戰略目標，就是位於赫爾松旁邊的奧德賽，從奧德賽到卡爾科夫，劃一條直線以東就是大烏東地區，而烏克蘭的12萬主力部隊，都集中在這3座城市，俄軍只要打下卡爾科夫、馬里烏波爾、赫爾松，基本上就能控制烏東，而烏東馬里烏波爾的民兵現在已經和俄羅斯會師了，已經整個把馬里烏波爾包圍住了，並展開非常激烈的戰鬥，但烏克蘭官方當然不會承認被打下來。

同台的專家賴岳謙則認為，俄軍包圍馬里烏波爾後，會先斷水斷電，再切斷物資供應，並採取只出不進的方式，等到城內民眾離開和可疑人口清理的差不多之後，就會大舉砲轟了。且不只是馬里烏波爾，對首都基輔也將採用這樣的方式，等到轟幾輪之後再進去清掃戰場，美軍過去也是用這樣的方式打仗。此外，對於歐美不斷宣揚普丁「歇斯底里」、俄軍受挫的說法，賴岳謙認為，才打7天而已，這種說法都很不合理。

郭正亮補充表示，外國媒體這幾天看法有調整，美國媒體諸如《紐約時報》、英國《金融時報》最近的基調就變了，它們都覺得情勢不太對了，《紐約時報》就提到，俄軍將加強進攻力道。

郭正亮強調，這2天發生2件象徵性的事件，顯示大戰快開打了，其一是今天聯合國的人全部撤出，其二，則是昨天中國大使館搭專列撤離，而這2個單位的人，俄軍得罪不起，所以一定會讓他們走。

賴岳謙坦言「對！這很有意義，代表要打了，要大打將不可避免會傷及無辜，所以先讓城內的平民先撤出來，而普丁至今給了7天的時間」。

主持人追問「所以使館人員撤離是很有象徵性意義的？」賴岳謙不諱言表示，大打是一定會發生的，目前看起來俄軍地面部隊是打到「第聶伯河」就會停止了，烏西地區則直接用轟炸的，打下基輔只是為了成立新政府。而原先的烏克蘭政府則可能會在搬遷至利維夫，成立新的臨時政府。