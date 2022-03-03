情侶交往會在特殊節日送對方禮物當作驚喜，不過一名男網友表示，女友一直很想要粉紅色iPhone 13，他在情人節時用自己打工的薪水買了黑色iPhone 13當禮物，豈知女友看到不是粉紅色後，竟當場翻臉，甚至以此當作分手理由，他無奈地問「誰能比我慘？」

原PO昨（2）日於《爆料公社-匿名公社》哭訴，自己是大學剛畢業的學生，去年耶誕節鼓起勇氣和暗戀已久的女生告白，兩人順利交往，為了慶祝第一個情人節，他想用自己打工的第一份薪水，送女友一直很想要粉紅色iPhone 13當禮物，沒想到對方打開時，卻發現手機機身是黑色的，「為什麼是黑色的？」他回覆女友，因為粉紅色沒有貨，「外殼什麼顏色不是一樣嗎？」

原PO無奈地說，那天開始，女友就不斷地拿手機顏色的事與他爭執，怒罵他「沒有心」、「不在乎」，最後被分手、封鎖，他強忍淚水，「只因手機不是粉紅色的就被分手，誰能比我慘？」

遭遇曝光後，網友也看傻，「看了拳頭都硬了，你根本是她的工具人，什麼男友」、「手機討回來吧！該醒了，這種女孩子，不值得你勞神費心了」、「分手我不會要回東西，但這種的我不會想挽回，因為你對他來說可有可無，講白了，她不喜歡你一點也不喜歡你」、「我會想拿回手機，因為分手的理由太瞎」、「她根本不愛你吧！只是想要你送她手機」、「記得手機要拿回來呀！畢竟那不是她想要的顏色」。