慘！停電還停水 高雄14區下午開始沒水用 4日中午恢復供水 15:202022/03/03 中時 林瑞益 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台水公司3日公告高雄數個區停水。（摘自台水七區處網頁／林瑞益高雄傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 全台3日上午台電大停電，導致高雄數個區停水。根據台水公司第七區管理處公告，包含楠梓區、大社區、仁武區、左營區、鼓山區、鳥松區與三民區已於今日2時33分全區停水，將停水至4日中午12時。 台水下午已經公告包含永安區、茄萣區、湖內區、路竹區、阿蓮區、田寮區、岡山區全區停水，將停水至4日12時。至於影響戶數，台水公司尚未統計出爐。 無預警停電又遇空汙 高雄環保局緊盯工廠防異常排放 全台大停電 各大飯店業者進行緊急應變處理 #高雄 #停水 #停電 #台水 #高雄 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 全台大停電 台南市緊急開設一級災害應變中心 12:262022/03/03 生活 陳其邁快閃活動致詞離去 以掌握市區停電狀況 10:322022/03/03 生活 彰化11萬餘戶大停電 10點46分全數復電 電梯受困有兩件 11:362022/03/03 生活 全台無預警停電 長科高雄廠先行疏散產線員工 10:562022/03/03 財經 全台大停電嚇爆 這檔不斷電概念股噴至漲停 10:162022/03/03 財經 全台大停電衝擊六輕製程 麥寮六輕：若產生火光是安全程序 10:442022/03/03 財經 303全台大停電 雙北138萬停電戶午前已全數復電 12:292022/03/03 財經 全台大停電 高雄81萬戶復電 104萬戶仍無電可用 13:332022/03/03 生活 全台大停電「博愛特區正常供電」民眾戲稱：兩個世界 10:172022/03/03 政治 趕上全聯特價卻遇到停電 網崩潰：來不及吃啊 12:112022/03/03 生活 診所停電「疫苗陷生存危機」 醫憂：最慘恐全報廢 10:442022/03/03 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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