全台3日上午台電大停電，導致高雄數個區停水。根據台水公司第七區管理處公告，包含楠梓區、大社區、仁武區、左營區、鼓山區、鳥松區與三民區已於今日2時33分全區停水，將停水至4日中午12時。

台水下午已經公告包含永安區、茄萣區、湖內區、路竹區、阿蓮區、田寮區、岡山區全區停水，將停水至4日12時。至於影響戶數，台水公司尚未統計出爐。