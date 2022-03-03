今(3日)上午全台傳出無預警大停電，各地因此傳出災情，主持人于美人原本選在今天57歲生日做一次徹底的健康檢查，她更為了照腸胃鏡從凌晨就吃清腸液，拉肚子拉了一早上，未料才做完子宮頸抹片檢查就遇上停電，護理師只好尷尬跟她說後面的項目都取消，只好下次再補做檢查，讓她哭笑不得，賈永婕則回應：「美人姐辛苦了，我聽了都崩潰」。

于美人昨便發文透露，她的秘書賣關子說要在3月3日這天送她一個「特別的禮物」，讓于美人直呼不希望助理破費，助理則說要她注意電話，「會有一位X小姐和妳連絡」，後來于美人接到X小姐的電話，才知道是健診中心，對方告知她：「您的腸胃鏡已經安排好了，請您前三天都要低渣飲食，3/2半夜開始喝口服清腸液，拉到排出清水為止⋯⋯」。

于美人發文。（圖／翻攝自于美人臉書）

今中午，于美人再度發文更新近況，直言過了一個「不平凡的生日」，「昨晚6:00以前結束了三天的低渣飲食，健檢中心交待晚上6點之後完全不能進食。今晨3:00起來喝清腸液，一路拉。7:30出門，8:00報到。填寫一堆表格，問卷。先做子宮頸抹片，剛做完就停電了。」

于美人說，後來護理師走來向她說抱歉，由於停電無法繼續後面的檢查項目，還給了她另一包清腸飲，請她再繼續低渣飲食3天，前一天半夜再起床「解放」，見此，于美人無奈安慰自己說：「真的好險不是做到一半停電！還是幸運啦！」，並分享在一片漆黑的健檢中心照片，賈永婕說：「美人姐辛苦了，我聽了都崩潰，你太強大了！加油！會瘦喔！」，郁方回：「媽呀」，其他網友回：「親愛的生日快樂，很搞笑的拉拉拉，祝願妳幽默開心的過每一天！」、「大腸鏡做到一半停電，真是好high。如果沒有不斷電系統，真是進退兩難」。