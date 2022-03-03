推薦賽事 : 3/6(日)，11:00 卡加利火焰@科羅拉多雪崩

NHL二月最火熱的球隊絕對是單月繳出10勝1敗的卡加利火焰，攻守到位的火焰在近期一波連勝中曾以大分差力退黃金騎士、楓葉等勁旅，不斷累積的勝場數讓球隊戰績一舉衝上太平洋區榜首。士氣正旺的火焰本週日將作客西部龍頭科羅拉多雪崩，雪崩本季主場戰績23勝3敗2和為全聯盟最佳，火焰此戰將面對雪崩綿密的攻擊火網，要攻破雪崩主場絕非易事。

雪崩本季場均進球數高達3.96球，在聯盟僅次於美洲豹的4.08球，但有別於美洲豹由胡貝多(Jonathan Huberdeau)一枝獨秀，雪崩陣中有多達5名球員的得分突破50分大關，除了以蘭塔寧(Mikko Rantanen)為首的三叉戟火力依舊驚人，陣中的明星後衛馬卡爾(Cale Makar)本季在進攻端也更加果斷，攻下全聯盟後衛群最高的56分，多點開花的火線讓雪崩成為聯盟最兇悍的進攻部隊。防守端方面，本季才加盟雪崩的門將庫安柏(Darcy Kuemper)季初狀態不穩，賽季前兩個月的場均失球都超過2.8球，但逐漸熟悉球隊防守體系後，庫安柏找回過往在土狼的防守能力，二月的場均失球已大幅進步至1.98球。雪崩出色的火力加上日益穩定的防守，目前仍是本季奪冠的最大熱門。

過往進攻火力不算兇猛的火焰在二月迎來大爆發，團隊場均進球高達4.45球，除了本季回春的高德若(Johnny Gaudreau)外，先發的另外兩名前鋒特卡邱克(Matthew Tkachuk)與林德霍(Elias Lindholm)在二月分別繳出20.7%及25.7%的驚人進球率，火焰在旺盛的火力掩護下，拉出本季聯盟最長的10連勝。但長紅戰績下也蘊藏著不安，門將馬克斯特羅姆(Jacob Markstrom)的頻繁出賽導致防守效率下滑，二月最後兩場賽事都丟了3球之多。馬克斯特羅姆在二月共先發10場賽事，只有1場有喘息的機會。目前離季後賽尚有兩個月，筆者認為火焰須在追求戰績及戰力調整間取得平衡，避免在例行賽讓主力球員過勞，畢竟能在季後賽笑到最後的球隊，才是真正的贏家。

雙方近期雖然都繳出優異的進攻數據，但雪崩的進球率11.4%遠優於火焰的9.6%，陣中的得分點分布也較廣，進攻端仍是雪崩較占上風。此外，雪崩本季面對瓦西里夫斯基(Andrei Vasilevski)與塞羅斯(Juuse Saros)等明星門將時，都以強勢的火力擊潰對手，筆者認為現階段聯盟少有球隊能全場封鎖住雪崩的強力攻勢，因此此戰看好雪崩能再度以優勢火力守護住主場勝利，推薦投注「不讓分玩法-主勝」。