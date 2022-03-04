香港天王林峯是富二代出身，在家人支持下學習音樂，出道後靠著自己打拚出頭天，是2010年代香港人氣偶像代表人物，在戲劇圈也有亮眼表現，相傳好背景加上好成績，林峯身家高達80億，如今他和妻女定居香港，因疫情爆發的關係只能宅家保護自己，僅日分享了宅在家做料理的影片，意外曝光家裡景色，竟是坐擁夢幻景緻的靠海豪宅。

今年42歲的林峯，在2018年被拍到跟大陸女模張馨月甜蜜出遊，雙方相差11歲，戀情因此曝光，而公開戀愛1年後，2019年10月被港媒曝光他與張馨月的擬結婚通知書，林峯大方感謝祝福，隔年迎接女兒誕生，夫妻倆日前還攜手上過實境秀《妻子的浪漫旅行5》放閃，雖然兩人沒辦婚禮，但林峯對妻女出手闊綽，買名牌包等花費全包，是個寵妻魔人。

香港疫情爆發，林峯一家人躲在家，張馨月曬宅家料理，意外曝光夢幻豪宅景緻。(取材自張馨月微博)

近日香港疫情嚴重，本月2日更是有破5萬人確診，創下紀錄，民眾只能求自保，盡可能不要出門，林峯與張馨月也待在家裡，連吃飯都是自己處理，張馨月在微博貼出生活紀錄短片，分享疫情期間在家的烹飪時間，小從養生發糕點心、大到烤羊排大餐都包辦，老公也經常陪著做飯，巧手端出一道道豐盛的料理，總能得到林峯讚嘆的聲音，宅家的日子看來過得滿足開心。

值得注意的是，影片剛開始10秒左右，畫面還沒帶到廚房，而是房間的一角，只見一片片的大落地窗採光極佳，窗外是夢幻的無敵海景，窗邊有著沙發跟小茶几，是特別為看景所準備的，顯見林峯一家居住的是靠海豪宅，據悉，林峯一家居住的豪宅，應位於香港市郊的薄扶林，室內約70坪大，市價已超過7000萬港幣(約台幣2.5億)，是超級豪宅。