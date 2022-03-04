被譽為八點檔狗血劇始祖的連續劇「花系列」，1988年開播後風靡一時，更捧紅不少明星，至今仍活躍於演藝圈，近日，《花系列》演員大合體，齊聚一堂畫體勾起劇迷滿滿回憶。

崔佩儀今(4日)在社群發文，寫下「今天花系列好友聚會，開心的夜晚，我們都是從年輕的時候一起打拼，有革命情感，珍惜友誼」，只見聚會集合18位參與《花系列》的夥伴，是近期以來最大的一次聚會。

其中有多次擔任《花系列》女主角的王淑娟、以《貞女烈女豪放女》獲得金鐘戲劇節目女配角獎的楊潔玫、多次出演《花系列》男主角的張佩華以及參演過《君子蘭花》目前仍活躍於戲劇圈的伊正。

王淑娟、張佩華、王道都出演過《花系列》戲劇。(圖／本報系資料照)

此外，還有六月和葛蕾，而席間最資深年長的前輩王道，雖已超過70歲，仍持續拍戲，近期作品有《國際橋牌社》、《廢財闖天關》等，而網友也發現最年輕的是45歲的六月，硬底子演員的大集合，勾起網友無限回憶。

「以前最喜歡看花系列了，滿滿的回憶」、「花系列陪伴我的年輕歲月」、「好多熟悉的演員面孔」、「真是台灣戲劇的全盛時期」。《花系列》戲劇1988年開播，是多半以「花」字結尾或直接用花的種類為劇名的單元劇，以描述都會男女的愛恨情仇為主要內容，劇中角色善惡分明，常有激情的大動作演出，像是打巴掌、復仇等，被視為是現在八點檔的始祖。