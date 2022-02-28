俄羅斯本月24日正式出兵入侵烏克蘭，引發世界各國譁然，如今戰事進行到第4天，傳雙方將進行談判，但情勢仍非常緊張，還留在烏克蘭當地的人們，生命仍受到威脅，一名大陸脫口秀演員就透露自己滯留在基輔，上超市採買竟遭到槍擊追殺，好不容易逃過一劫，他自拍影片報平安，忍不住哽咽落淚。

本業是脫口秀演員的微博博主「好笑的林某某」，因為跟著身為烏克蘭人的未婚妻回家鄉基輔跟親友相聚，沒想到烏俄戰爭爆發，無奈滯留在當地，他們設法出門採買必要物資，卻遇上烏克蘭人在街上開槍甚至追殺，事發1天後，他情緒稍微平復，於是躲在廁所拍片報平安，透露如今基輔街頭風聲鶴唳，居民甚至不敢開燈，躲進浴室相對安全的選擇。

林男透露，目前的狀況是他們沒辦法跑去防空洞避難，於是跟同行的3名友人低調躲在基輔住處，每晚聽著槍砲聲入眠，不知道什麼時候流彈會飛進家裡，精神壓力極大，而大陸方面目前還未有撤僑的消息，當地的反華情緒持續升溫，他們才會遭到追殺，大家的情緒瀕臨崩潰邊緣。

回憶起遭槍擊追殺的那個時刻，林男忍不住渾身顫抖，也悲觀表示之後可能會爆發強度更高的戰事，說著不禁哽咽哭出來，直言如今身處烏克蘭，「經歷戰爭才知道和平的可貴，也知道和平生活的來之不易」，只希望情況快點轉好，盼烏俄衝突能早日結束。