薩拉赫、若塔、馬內目前排名射手榜前3位（圖片來源︰達志影像）

利物浦進入2022年後聯賽7戰6勝1平，紅軍距離榜首曼城拉近至6分同時少賽1場。利物浦要繼續追趕曼城，在對上西漢姆聯同樣不容有失。

【足球-英超】[西漢姆聯@利物浦03/06(日)01:30] [編號 524]

利物浦上周日在點球對戰中擊敗切爾西，成為本賽季英格蘭聯賽盃冠軍。紅軍本賽季仍有機會挑戰成為「四冠王」的，有外國博彩公司開出利物浦成為英超、英格蘭足總盃(已打進晉級8強)、英格蘭聯賽盃(已勝出)和歐洲冠軍聯賽的「四冠王」賠率，更只是51倍。

但要成為「四冠王」，利物浦周六就必須先擊敗西漢姆聯，以便進一步拉近與榜首曼城的距離。紅軍上下也是信心十足，畢竟球隊2022年聯賽7戰不敗拿掉6連勝，而隊中3名前鋒 薩拉赫 Mohamed Salah(19球)、迪奧戈·若塔 Diogo Jota(12球) 和 薩迪奧·馬內 Sadio Mané(11球)，是本賽季英超神射手目前為止的前3名。

對手西漢姆聯為爭下季歐洲冠軍聯賽的席位，同樣也會全力以赴。進入2022年後，目前排第5位的西漢姆聯聯賽8戰4勝2平2敗，近4場聯賽則是2勝2平。當中只有3場作客比賽則是1勝1平1敗，西漢姆聯主場比作客優勝。本場遇上狀態大勇的利物浦，西漢姆聯要取得分數不容易，首選不讓分/利物浦勝。

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曼聯在新主帥朗尼克帶領之下表現未有太大改善（圖片來源︰達志影像）

周日深夜曼徹斯特德比戰，居於聯賽首位的曼城，將在主場對同市死敵目前聯賽榜上排名第4位的曼聯。曼城備受第2位利物浦壓力必須取勝，加上曼聯本賽季對強隊成績都不太理想，首選不讓分/曼城勝。

【足球-英超】[曼聯@曼城][03/07 (一)00:30] [編號 526]

曼城聯賽27戰21勝3平3敗66分排名首位，但只領先第2位利物浦6分並多比賽1場。加上曼城4月會在主場對利物浦，故此在兩隊決戰前，曼城基本上沒有丟分的空間。

事實上，曼城進入2022年成績並不差，聯賽7戰5勝1平1敗，只因利物浦成績更好，才令該隊之前曾有的13分領先優勢消失。曼城球員也備受壓力，上一場聯賽全因球證沒有判對手可得12碼，曼城才得以1:0擊敗艾佛頓，可見該隊並沒有條件大勝對手而回。

至於曼聯聯賽27戰13勝8平6敗得47分排名第4位，但因比賽場數較多，位置並不穩固。曼聯在新主帥 拉爾夫·朗尼克 Ralf Rangnick 帶領下，表現未有太大改善。球隊2022年聯賽9戰，成績4勝4平1敗，很大程度都只是對手實力一般。37歲的 C羅 Cristiano Ronaldo 呈現老態，表現大不如前，並常錯失進球機會。

另外，曼聯在本賽季對上Big 6的成績是5戰2勝1平2敗，看似不錯。但細心分析，2勝是在目前排名在曼聯之後的兵工廠和熱刺身上取得。相反對聯賽排名在其之上的曼城、利物浦和切爾西，球隊未曾一勝。

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