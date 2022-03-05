3日全台大停電民怨沸騰，總統蔡英文4日特地趕往重災區高雄市視察興達電廠，公開向國人道歉。高雄市市長陳其邁除陪同蔡視察，此前更撂狠話嗆台電這次犯的是「低級錯誤」，市府將聘律師協助受害廠商向台電求償，「一定要跟台電算清楚」。對此，藥師林士峰諷刺，高雄市政府去年建「新動物園運動」，才函請台電捐助8000萬，如今看來「台電根本就是大韭菜」。

陳其邁4日上午怒批，台電這次犯的是「低級錯誤」，市府將聘律師協助受害廠商向台電求償，而目前僅石化業、半導體業損失就逾百億，加上一般店家數字將更為驚人，「一定要跟台電算清楚」。

林士峰4日晚間則在臉書發文指出，年前高雄市政府才剛函請台電捐助「新動物園運動」建設經費8000萬元；面對輿論質疑，當時台電回應，這是為了達到電源開發與當地共存共榮的目標，需要地方政府協助促進電力發展。

針對台電才捐助高雄市政府8000萬建設，如今卻又被市長嗆「一定要跟台電算清楚」一事，林士峰直言「台電根本就是大韭菜」，林更狠酸台電：「連改善脆弱供電系統以及加強員工教育訓練都做得零零落落的，還要編預算敦親睦鄰……」