案20964曾在日染疫，返台後採檢均陰性，因準備返日PCR採檢陽性確診，近期足跡如列表。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

中央今6日公布新冠肺炎境外確診案例，其中案20964為新竹縣個案，該名20多歲女性去年已在日本接種2劑莫德納疫苗，今年1月24日仍在日本確診，2月14日返台居家檢疫期間，5次採檢包括3次PCR、2次快篩均陰性，因預計3月7日再赴日，5日自費PCR採檢陽性確診，CT值30.77，無症狀，目前收治新竹縣專責醫院負壓隔離病房治療中。

竹縣衛生局指出，案20964在結束居家檢疫後，直至昨天採檢陽性確診之間，在社區均有公共場所活動史，包括前往衛生所接種第3劑莫德納疫苗，雖個案無症狀、CT值30.77研判傳染力不高，衛生局獲報仍第一時間進行疫調、匡列及採檢工作，並通知清潔隊針對足跡場所消毒。

案20964於新竹縣公共場所活動史包括：3月1日在竹北市有7處活動足跡，包含購物、戶政事務所及衛生所業務。3月2日在竹北市1處活動足跡在銀行辦理業務。3月3日在竹北市3處足跡包括購物及衛生所打疫苗。3月4日在竹北市1處足跡外出採購。3月5日為北埔老街逛商圈及茶舖共2處。以上場所均由清潔隊完成環境消毒。

竹縣衛生局疫調初步匡列接觸者居家隔離15人，其中同住者3人採檢均陰性、自主健康管理並PCR採檢3人、自我健康監測並PCR採檢214人，合計232人，5日晚間已陸續安排醫院採檢，結果待驗中，疫調工作和個案管理持續進行中。

為確保社區安全，竹縣衛生局已協調由竹北市東元醫院急診室成立篩檢站，民眾若曾與確診者足跡重疊且有症狀者，或自覺有必要採檢者，請在6日、7日這兩天，攜帶健保卡至東元醫院急診室採檢公費新冠肺炎PCR，但掛號費須自付，提醒民眾至醫院採檢勿搭乘大眾交通工具，有疑問請撥打防疫專線：03-5511287。