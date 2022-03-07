位於文武二街和民生二路口的一處工地鷹架及圍籬也被強風吹倒，無人受傷，警方到場交管。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

大陸冷氣團南下，高雄今（7）日下午颳起陣陣強風，市區一度達8級強風，光復二街的路樹4時40分許，不敵強風吹襲，應聲倒塌，樹幹不偏不倚打中停在路邊的自小客後車箱，所幸無人受傷；10分鐘後，位於文武二街和民生二路口的一處工地鷹架及圍籬也被強風吹倒，無人受傷，工程人員在意外發生後，操作挖土機固定鷹架，警方到場進行交通管制，呼籲人車經過切風處要小心防範。