高雄突颳8級強風 路樹倒塌轎車後車廂衰被砸 17:332022/03/07 中時 石秀華 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄今（7）日下午颳起陣陣強風，市區一度達8級強風，光復二街的路樹不敵強風吹襲，應聲倒塌，樹幹不偏不倚打中停在路邊的自小客後車箱，所幸無人受傷。（翻攝照片／石秀華高雄傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 位於文武二街和民生二路口的一處工地鷹架及圍籬也被強風吹倒，無人受傷，警方到場交管。（翻攝照片／石秀華高雄傳真） 大陸冷氣團南下，高雄今（7）日下午颳起陣陣強風，市區一度達8級強風，光復二街的路樹4時40分許，不敵強風吹襲，應聲倒塌，樹幹不偏不倚打中停在路邊的自小客後車箱，所幸無人受傷；10分鐘後，位於文武二街和民生二路口的一處工地鷹架及圍籬也被強風吹倒，無人受傷，工程人員在意外發生後，操作挖土機固定鷹架，警方到場進行交通管制，呼籲人車經過切風處要小心防範。 戰車撞斷電線桿 軍方：加強安全教育 高雄輕軌前進大順路 58席臨停彎救急 #大陸 #冷氣團 #強風 #路樹 #鷹架 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 2022大學博覽會高雄場圓滿成功 線上展至3／25 17:122022/03/06 新消息 高雄宮廟旅遊團找到感染源了 與新北設計師相關 16:112022/03/07 生活 水電工遇陌生女1舉動百萬元飛了 警：遇「詐騙冠軍手法」 12:472022/03/06 社會 高雄大遠百推體驗經濟 舉辦「小小彩妝師體驗營」 14:582022/03/07 財經 高雄自助餐傳播鍊擴大 居隔17人台南確診＋2 13:592022/03/06 生活 台北福華春遊專案禮遇賓客 04:102022/03/06 《旺來報》 宮廟旅行團感染源不明 累計6染疫 從南到北行程曝光 15:302022/03/06 生活 不只500元！高雄加碼疫苗獎勵 65歲以上接種第3劑多200元 15:172022/03/07 生活 高雄旅遊團曾至基隆988海鮮用餐 急匡3員工 10:132022/03/06 生活 本土＋3 遊覽車群聚擴大 台南増2例、高雄1例 14:062022/03/06 生活 出席余登發紀念音樂會 賴清德：保護台灣主權 04:102022/03/07 政治要聞 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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