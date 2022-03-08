俄烏衝突讓民眾更加關心台海兩岸之間的關係，國民黨立委李德維今（8）日在立法院質詢時，直接拿出已經簽好的「自願優先接受軍事徵召令」交給國防部長邱國正。行政院長蘇貞昌當場表達敬意，不過隨後補了一句「可以回去貴黨也呼籲一下」，讓李德維馬上反擊酸「我是希望你趕快呼籲你們的副秘書長（林飛帆），沒當過兵的趕快來簽一簽，直接趕快去當一當兵啦！」

李德維質詢時談到俄烏衝突之間的問題，想知道台灣政府有無從該事件中獲得啟示。李德維強調自己贊同全民皆兵，建議可將部分營區改為自費接受武器訓練的場所，並開放民間使用，也針對軍事訓練役的役期問題提出建議。

除此之外，李德維還拿出自己簽署完的「自願優先接受軍事徵召令」交給邱國正，說「本人身為資深國民為保衛國家，不讓子孫上戰場犧牲寶貴性命，葬送大好前程，一旦台海發生戰事，自願優先軍事徵召，捍衛中華民國，自己的國家自己救，自己的子孫自己護」。

蘇貞昌則對此表達敬意，說雖然自己已經70多歲，但就算沒有武器也會拿一根掃把來跟敵軍抗衡，接著補了一句「委員可以回去貴黨也呼籲一下，全部一起共赴國難」，讓李德維當場反嗆「院長啊，我是希望你趕快呼籲你們的副秘書長（林飛帆），沒當過兵的趕快來簽一簽，直接趕快去當一當兵啦！」