【愛傳媒黃珊珊專欄】每次到了婦女節這個日子，我心裡總覺得有點複雜，就因為歷史上女性地位不比男性，才需要一個節日來推動男女平等。可是21世紀都已經過了20年，這個日子還是存在，而且大多數人忘記它的核心意義，只當成商家打折的行銷活動節日。​

與其男女平等，婦女節的當代意義應該是「性別平權」，讓所有人撕去社會對性別與性向加諸的標籤，去喜歡自己的每個部分、活出自己的人生。​

所以在這一天，我第一個要先感謝我自己！​

從小到大，除了上女廁之外，基本上我最喜歡跟男生競爭，最討厭人家說「女生就應該怎樣怎樣」，省省吧！不管是打球還是考試，我都告訴自己性別跟自我能力無關，不僅不該是示弱的藉口，還更要拚盡全力，我就是要證明這種價值觀是錯誤的！​

就因為這樣，我覺得我至今為止的人生超精彩！就像上週我挑戰個人極限，出發前幕僚不看好、我也沒把握，最後竟然一路從台北騎到了彰化。人生就是這樣，有挑戰來就面對，靠著不服輸的精神與恆毅力，作為女性首長，我會繼續突破挑戰。​

在今天，不論性別、性向，所有人都應該要為自己鼓鼓掌，去肯定過去挑戰陳舊價值觀的勇氣，還有為追尋自我價值所付出的努力！大家都是最美的！​

作者為台北市副市長

照片來源：作者臉書截圖。

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