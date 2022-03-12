台北市副市長黃珊珊表示，邊境開放是必然。（楊亞璇攝）

國外陸續邊境解封，衛福部長陳時中近日透露，可能1個月後制定解封策略。北市副市長黃珊珊今被問到全解封的看法，她表示，邊境開放是必然的，就做好防疫，但還是要看國際疫情，市府每天都在監控東南亞、東北亞疫情，正在研究周邊鄰近國家發生什麼事、密切監控。

黃珊珊指出，現在沒有全解封，都還是10天居家檢疫，但居家檢疫改10天以後，有一些是可以回家的，這部分比較擔心，會全部配發N95口罩，讓里幹事做適當防護後去家訪，確認家裡環境。

黃珊珊強調，市長柯文哲相當重視，希望社區可能有破口的部分做最好防護，將來解封還是要看這一波開放的狀況。

黃珊珊說，接下來比較有影響的是3月份智慧城市展，國發會有邀請國外貴賓參展，有經貿泡泡，這一波就沒有檢疫時間，用團進團出方式，辦展會特別注意，「邊境開放是必然，就是做好準備」。

對於1個月後開放是否太急？她說，還是要看國際疫情，尤其香港、新加玻、日本、韓國，市府每天都在監控東南亞、東北亞疫情，歐美現在比較穩定，正在研究周邊鄰近國家發生什麼事、密切監控，「提高警覺但是正常生活」。