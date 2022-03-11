1名女網友平時在家中不喜歡穿內衣，升上大學後她住在男女混宿的宿舍，某次她在宿舍餐廳與男同學吃飯，原以為對方沒察覺自己沒穿內衣，殊不知對方之後特別敲她房門提醒「我知道女生不穿那個會舒服很多，但男生會覺得有點『被刺激』」，她事後崩潰詢問網友「不穿內衣是性暗示嗎？」

該女網友在Dcard上發文表示，她大學所住宿舍是男女混宿，男生數量是女生4倍，她平常在家不喜歡穿內衣，某次她與男舍友在餐桌吃飯，身上僅穿寬鬆T恤沒穿內衣，過程中沒有感覺對方怪異的眼神，她原以為對方沒察覺，沒想到回到房間後，對方敲她房門，向她提醒以後還是「多注意一點」。

女子在宿舍與男同學吃飯，原以為對方沒察覺自己沒穿內衣，殊不知對方之後特別敲房門提醒「我知道女生不穿那個會舒服很多，但男生會覺得有點『被刺激』」。（翻攝自Dcard）

該男舍友對她說「你應該平常不會這樣穿下樓吧？」原PO則隨即解釋不會啦，只是當下比較自在就沒有穿了，男舍友則說「我也有姐姐所以我知道，女生不穿那個會舒服很多，但男生會覺得有點『被刺激』」，她事後將此事分享在網路上，問說「不穿內衣是性暗示嗎？」

其他網友紛紛留言「我覺得不是性暗示，只是會有點尷尬，尤其不是自己很親密的人」、「雖然很政治不正確，但我會覺得這樣的人會比較隨便」、「不熟的人面前不會這樣吧」、「室友如果是我的菜我也不穿」、「保持距離應該還行」、「算不上性暗示，不過是正常男人一定會生理反應」、「對我來說還不到性暗示，但是會有尷尬的感覺」、「完全不會，舒服就好」。