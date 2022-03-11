臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書）

俄烏戰爭持續進行，台灣與西方國家掀起「挺烏反俄潮」，不少人更將烏克蘭總統澤倫斯基視為英雄。對此，臉書粉絲專頁「工程師看政治」直言，自撞冰山再拖著全國陪他一起承受後果，這不是英雄，真正的英雄是「不戰而息兵戈，讓民眾安居樂業」。此言論獲熱烈迴響，大批網友表示認同，認為台灣如今一面倒的論調值得深思。

臉書粉專「工程師看政治」8日發文表示，不少人把澤倫斯基視為英雄，認為他有guts、如漫威英雄，但這是單方面資訊接收太多產生的認知。若澤倫斯基保持中立，不要傾向美國與北約、不要支持將加入北約寫進憲法，就不會踩到俄羅斯的紅線，普丁是這場戰爭的責任者之一沒錯，但澤倫斯基也非無辜。

粉專分析，美國背棄承諾、北約一再東擴，俄羅斯總統普丁事先已宣告意向，而澤倫斯基選擇對幹，再拖著全國陪他一起承受後果，這不是英雄，這是自撞冰山。漠視現實、引火上身後又束手無策、鼓勵平民上戰場，這不是英雄；在兩強之間維持平衡，不戰而息兵戈，讓民眾安居樂業，不必在電視上哭哭啼啼，才是真英雄。

此文引發熱烈迴響，光這篇文章下就湧入超過600則留言，臉書相關連結也湧入超過100則留言，網友紛紛表示：「好的領導人是要能避戰的，做英雄不難！」「把平民推向戰爭，算什麼英雄好漢？」「澤連斯基仍然是演員，這次的編劇是拜登，導演是布林肯」、「演員，似乎是這個時代『政治界』最多的人類！」「無論是澤倫斯基或是川普──都證明一件事：國家的災難都不是意外造成的」。