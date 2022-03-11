肺腺癌是肺癌中最常見的類型，由於發病年齡較輕、與吸菸關係不大，同時早期肺腺癌即可侵犯血管和淋巴管引起肝、腦、骨等遠處轉移，又是女性最好發的肺癌類型，近年來備受關注。國立陽明交通大學研究團隊與在台攻讀博士的奈及利亞籍學生Afeez Adekunle Ishola共同發表研究報告指出，若在活體上利用基因剪輯技術，將一段致癌的環狀RNA(circRNA)基因剔除，可以抑制癌細胞生長，具有治療癌症的潛力。

榮陽交團隊表示，非小細胞肺癌佔所有肺癌的大宗，尤其肺腺癌更是台灣國人罹患的主要肺癌。科學家已經發現腫瘤細胞上的「表皮生長因子受體」(EGFR)活化後，會啟動細胞內一連串的訊息傳遞鏈，造成腫瘤細胞生長、轉移。這樣的發現促使標靶藥物的出現，其原理就是藉著酪胺酸激酶來抑制表皮生長因子受體的活性，進而阻斷癌細胞生長的訊息傳遞路徑。

在台攻讀博士的奈及利亞籍Afeez Adekunle Ishola，與陽明交大藥理所講座教授邱士華醫師、臺北榮總醫學研究部助研究員王夢蓮博士、臺北榮總胸腔部主任陳育民醫師，發現環狀RNA 190 (C190)，透過ERK/MAPK這條細胞內的分子通道，可以將細胞表面的受體訊息傳遞到細胞核中的DNA。

榮陽交研究團隊指出，利用基因治療合併RNA剪輯技術，可以剔除致癌的環狀RNA 190，阻斷癌細胞的訊息傳遞，是癌症治療的新方向。(圖/台北榮總提供)

團隊指出，研究證實C190扮演了開啟癌細胞分裂、成長的重要角色。且C190可在血清中偵測到，並反映癌細胞當下狀態。這項發現讓C190可以作為診斷非小細胞肺癌的非侵入式癌症臨床診斷標記。

邱士華醫師強調，肺癌末期病患的血液可測得較多的C190表現，而且有C190也意味著治療效果較差，C190與腫瘤大小、侵犯程度、新陳代謝、存活率等息息相關。

這項發現發表於今年二月的《Cancer Research》。第一作者Afeez Adekunle Ishola就讀於中央研究院國際研究生學程(TIGP)，今年已獲得陽明交大與中研院分子醫學博士，代表研究團隊對於國際研究人才的高度重視。這項研究除受科技部及教育部深耕計畫的支持外，亦和美國國家衛生研究院等單位合作，攜手建立跨國研究團隊合作的模式，增加台灣研究成果之國際能見度。