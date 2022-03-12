萊萬多夫斯基周中對薩爾斯堡紅牛的歐冠比賽 23分鐘就大演帽子戲法（圖片來源︰達志影像）

上一周德甲後，拜仁慕尼黑主場賽和勒沃庫森1:1，而第2位的多特蒙德同樣賽和，聯賽形勢不變，拜仁仍領先多特蒙德9分但多比賽1場。本周拜仁客場對第4位霍芬海姆，首選不讓分/拜仁勝。

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拜仁上一場聯賽主場對勒沃庫森1:1賽和，著實讓人意外。相信球隊是分了心應付周中的歐洲冠軍聯賽，而結果拜仁在對勒沃庫森保持不敗外，周中歐洲冠軍聯賽更以7:1大勝薩爾斯堡紅牛，成功晉級8強。再無後顧之憂下，本場應可擊敗霍芬海姆。

拜仁前鋒 萊萬多夫斯基 Robert Lewandowski 在對勒沃庫森時雖沒有進球，但仍以28個進球，在德甲射手榜遙遙領先。在周中歐洲冠軍聯賽時，他更在開球首23分鐘就大演帽子戲法進3球，刷新了歐洲冠軍聯賽紀錄。難怪有傳言說英超兩大豪門曼城和兵工廠，都有意向已33歲的他招手。

霍芬海姆本賽季表現有驚喜，聯賽25戰有43分排名第4，大有機會下季可參加歐洲冠軍聯賽。球隊聯賽4連勝，狀態大勇。不過要留意是所謂4連勝，全是在中下游球隊身上取得，本場面對班霸拜仁，實難言有勝機，首選不讓分/拜仁慕尼黑勝。

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多特蒙德主帥 馬爾科·羅澤 不會冒險讓 哈蘭德 帶傷上陣（圖片來源︰達志影像）

多特蒙德在本周有兩場賽，有望拉近跟榜首拜仁慕尼黑的距離。球隊周日會先對護級球隊比勒菲爾德，周中再對梅恩斯。如果兩戰皆報捷，有望拉近跟拜仁的距離至6分甚至更少。

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但先決條件是要在這2場聯賽全勝，當中又以主場對現排15位的比勒菲爾德勝算較高。多特蒙德上一場聯賽只能賽和另一護級球隊奧格斯堡1:1，錯失機會。進球中位數是2.5的話，球隊超過10場球賽進球大小都是大於2.5的走勢也告中止。故此本場對比勒菲爾德，可說是從頭開始。

多特蒙德成績未能更進一步，很大程度是因為挪威前鋒、已進了16個聯賽入球的 厄林·哈蘭德 Erling Håland 傷未痊癒，缺陣多場比賽有關。球隊主帥 馬爾科·羅澤 Marco Rose 透露，多特蒙德不會要求哈蘭德 帶傷上陣，所以預計對比勒菲爾德時，此子仍會繼續缺陣。

比勒菲爾德聯賽25戰有25分排名15位，離降級區只有2分距離。該隊最大問題是攻力不足，至今只進22球，是德甲目前進球最少的球隊。相反丟球則較少，目前只有33球，是德甲由第10名後起計算，丟球最少的球隊。本場遇上多特蒙德，比勒菲爾德肯定會死守，所以不敢再追大小總分大2.5，簡單選不讓分/多特蒙德勝更安全。

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