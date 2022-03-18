傑西·馬希上任後首勝擊敗諾里奇（圖片來源︰達志影像）

因為本周末有英格蘭足總盃8強的賽事，英超只有4場比寶舉行。其中力爭歐洲賽事資格的狼隊，將主場對護級的里茲聯，自然希望全取3分，拉近與前列球隊距離。本場首選不讓分/狼隊勝。

【足球-英超】[里茲聯@狼隊03/19(六)04:00] [編號 527]

狼隊聯賽29戰14勝4平11敗有46分排第8，但其實跟第5位的曼聯只有4分差距，而跟第4的兵工廠差距也只有5分，但多比賽2場，故此對爭奪歐洲賽事甚至下季歐洲冠軍聯賽的席位，仍然是有希望。加上球隊聯賽2連勝，自然希望再下一城，擊敗里茲聯。

要留意是狼隊非一支可大勝對手而回的球隊。該隊聯賽29場比賽只攻進29球，是前12名球隊中，進球最少的一隊。相反丟球只有23球，是第4少的球隊，僅多於聯賽榜頭3名球隊。墨西哥前鋒 勞爾·希門尼斯 Raul Jimenez 是球隊首席前鋒，但其實也只進了6球。

更有趣的統計是，狼隊2022年聯賽11戰是7勝4負，但巧合是4負全敗在倫敦球隊腳下，分別是兵工廠(2次)、西漢姆聯和水晶宮。今場遇上來自約克郡的里茲聯，勝出機會自然大增。

里茲聯聯賽29戰6勝8平15敗有26分排16位，離降級區只有4分距離，仍然不能放鬆。球隊上場在完場前2:1擊諾里奇，終止了聯賽6連敗和8場不勝的走勢，也是新主帥 傑西·馬希 Jesse Marsch 上任後首場勝仗。但要留意是所謂擊敗諾里奇，其實是在千辛萬苦兼充滿爭議的情況下取得，而球隊防守弱、未能把握進攻機會的老毛病，其實未有改善。本場遇上實力高一籌的狼隊，難言勝機。

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