NHL冰球推薦賽事 : 3/20(日)，07:00 多倫多楓葉@納許維爾掠奪者

多倫多楓葉近6戰吞下4敗，兩度敗給重建中的水牛城軍刀，目前在大西洋組僅領先波士頓棕熊2分，季後賽門票岌岌可危。而中央區的納許維爾掠奪者上週拿下3勝1敗，戰績追平明尼蘇達荒野，也重新回到季後賽席位爭奪行列。

雙方將在週日進行本季第二次交手，前一次對戰楓葉在主場完封掠奪者，但楓葉主戰門將坎貝爾(Jack Campbell)上週進入傷兵名單後，團隊防守失去章法，此戰在防守中樞缺陣的情況下，楓葉還能在客場壓制掠奪者嗎?

楓葉前場有著豪華的中鋒陣容，頭號戰將「老爹」馬修斯(Auston Matthews)具備極佳的破門能力，本季轟進聯盟最多的45顆進球，第二組還有塔瓦雷斯(John Tavares)坐鎮，塔瓦雷斯來到楓葉後，角色從進攻端終結者轉換成發動機，數據雖然不如過去島人時期來得亮眼，但仍是陣中不可或缺的攻擊要角。而防守端是楓葉近期戰績低迷的主因，在坎貝爾缺陣期間，二號門將姆拉澤克(Petr Mrazek)面對進攻能力薄弱的土狼與軍刀都分別丟了4球之多，狀態不甚理想。坎貝爾的傷勢預計要缺陣兩週以上，楓葉如果無法找出防守對策，恐怕會在例行賽尾聲斷送累積了大半季的勝場領先優勢。

掠奪者在約西(Roman Josi)與杜欽(Matt Duchene)不約而同打出生涯年佳績的助陣下，球隊攻勢較往年活絡不少，過去令人詬病的以多打少成功率也從上季的17.6%大幅躍進至本季的24.4%。隨著各項攻擊數據攀升，掠奪者也徹底擺脫過去幾季貧攻的窘境。防守端方面，年度最佳門將熱門人選薩羅斯(Juuse Saros)雖然一度遇上撞牆期，但近幾場已逐漸找回季初的防守狀態，依舊在防守端給予球隊穩定的防守能量。另一方面，掠奪者本季也積極在中線附近佈下防守陷阱，逼迫持球者走邊線後進行夾擊，因此多了不少利用對手失誤轉換快攻的進球。本季掠奪者不僅鞏固住防守質量，進攻端也有突破性的成長，今年應能避免過去三季都止步於季後賽首輪的憾事再度發生。

依筆者觀察，楓葉近期防守崩盤除了替補門將不給力，後衛群也常發生退防對位不夠及時的情況，以目前楓葉團隊的防守狀態，短期內要壓低失分難度不小。掠奪者近期在進攻端火力穩定，門將薩羅斯本季在主場的救球率更高達92.9%，在攻防兩端戰力都明顯佔有優勢的情況下，掠奪者應能在主場守下勝利，推薦投注「不讓分玩法-主勝」。