台北市長柯文哲昨出席「搭樂透」記者會，送好禮鼓勵搭乘大眾運輸，還有「搭公車獎百萬」活動。但議員吳沛憶發現，2021全年北市公車總行駛里程來到10年最少，台北市公車有責肇事件數達342件卻是近10年來新高，質疑公車肇事飆升，卻辦抽獎鼓勵搭乘，實在是本末倒置。

吳沛憶表示，2021年是近10年來北市公車總行駛里程最少的1年，約為1億2千多萬公里，與近10年平均值相比少3千萬公里，但公車有責肇事件數，卻達到10年最高的342件，比10年平均值227件超出115件，車跑得少，車禍卻多很多。另外，因公車事故受傷的人數，從2020年的456件降低到2021年的409件，但仍比平均值290件高出很多。

吳沛憶表示，面對事故上升，公運處卻推出「搭公車獎百萬，用抽iPhone、AirPods Pro的方式鼓勵民眾搭公車，實在諷刺，安全應比搭乘率更重要，她認為鼓勵公共運輸節能減碳是好事，但「安全第一」，絕對比抽獎更優先。

吳沛憶進一步指出，公運處改善公車行車安全的策略之一是裝設先進駕駛輔助系統(ADAS)，但目前3567輛公車中只裝設1087輛，裝設率約30％，各家業者的安裝率差異非常大，最高到100％，最低僅有2.9％，讓每條公車路線的安全性不一，真的變成讓民眾「搭樂透」。

吳沛憶也提到2020年勞動局對公車業者進行專案勞檢，結果12家全數違規，2021年雖然有進步，但仍有過半的7家不合格，顯然北市公車司機的勞動條件仍有待改善。

台北市公共運輸處業務稽查科長郭献文表示，公部門立場是希望大家能搭乘大眾運輸，藉由抽獎活動鼓勵民眾搭乘，而去年公車事故前三大肇因為未注意車前狀況、未保持行車安全間隔、換道不當等，安裝ADAS主要就是提醒駕駛注意路況、警示駕駛，減少事故發生。

郭献文說，各業者汰換車輛時，將直接在新車輛安裝ADAS，前兩年已裝1087輛，今年會再裝952輛，明年會裝647輛，逐年汰換，預計在2025年全面完成安裝。