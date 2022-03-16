S媽駁斥以死相逼大S 憂罹高血壓已氣消仍拒見韓國女婿

具俊曄為大S奔台新聞，引發關注，幾乎每日一爆。今（16日）有媒體報導，S媽得知大S閃嫁具俊曄後，傳出和大S吵架脫口說出「妳是不是要逼死我」，上演「以死相逼」劇碼，對此，小S今（16日）呼籲大家冷靜，「可以拜託大家冷靜下來嗎？這就只是一則2人相愛的新聞，世界上還有很多事情正在發生，有各式各樣的新聞，全世界不是只有他們兩個耶。」

大S和大7歲的韓國前男友具俊曄在韓國登記結婚，讓從頭到尾都被蒙在鼓裡的S媽相當不滿，除了母女關係降至冰點，一度揚言不想見到新女婿。但其實小S昨出席活動時，受訪透露媽媽已經約吃飯，應該和大S已破冰，也強調身為媽媽畢竟是愛女兒的，所以S媽跟大S不可能會冷戰多久。豈料，今天有媒體報導，S媽傳出上演「以死相逼」的劇碼。

小S今氣說：「到底是在瞎掰什麼勁啊，奇怪那個人是怎麼樣，他哪隻眼睛看到我媽衝進去，到底從哪裡得知這些東西，請他不要再亂編劇了好不好？我自己看了我都覺得煩。」她也認為本來是一片祝福的好事，大家不要把一段美好的事情，搞到最後變成是一件莫名其妙，看了覺得有完沒完的收場。最後向周刊喊話：「那個亂寫的人，我真的很希望可以專訪他，他到底心裡是有哪一塊得不到愛還怎樣。」

對此，大S的經紀人廖瑋琪也對報導，無奈表示：「周刊報導的真的太誇張了，並沒有報導中的跑進防疫酒店、賣房子、以死要脅這些事情發生，彷彿記者人在現場似的，這些報導合理嗎？請大家冷靜點，不要再以訛傳訛了。」再次強調：「我知道大家都有報導的壓力，但是這樣當編劇真的太誇張了，通通不是事實，請大家冷靜！」