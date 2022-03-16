俄羅斯自2月入侵烏克蘭，戰事已爆發逾3周，雙方一舉一動備受全球矚目。前空軍副司令張延廷直言，烏克蘭總統澤倫斯基和俄羅斯總統普丁，現在都想要結束戰爭，但是其他國家未必想這麼快就結束戰爭，因為讓俄羅斯越晚贏得勝利，對西方國家會越有利，如果拖到3個月才打下烏克蘭，那對西方而言，俄軍這場仗是打的非常慘的。

張延廷16日在《TVBS》政論節目「新聞大白話」指出，澤倫斯基和普丁現在都想要結束戰爭，但是其他國家未必想這麼快就結束戰爭，因為讓俄羅斯越晚贏得勝利，對西方國家會越有利，如果拖到3個月才打下烏克蘭，那對西方而言，俄軍這場仗是打的非常慘的。

張延廷並表示，澤倫斯基常常做最好的打算，但卻做出最壞的準備，應該是要反過來，「做最好的準備，做最壞的打算」，這樣對烏克蘭在戰術運用上，才是比較好的結果，但今天烏克蘭作為守方，卻在許多可以防守的地方沒有佈防線，讓俄軍能快速進入一些重要城鎮，是比較可惜的。

張延廷坦言，美國這2天又緊急援助270億新台幣給烏克蘭，顯然和澤倫斯基想結束戰爭的心態有所不同，他想結束戰爭，但結束戰爭的權力，並不是在他身上，而是在普丁，他現在打下烏克蘭這麼多領土，背後戰略目的，可能就是想長期佔領，在當地扶植親俄勢力和政府，最後摧毀澤倫斯基領導的中央政權，並讓烏克蘭實現「非軍事化」、「非納粹化」的目標。

張延廷強調，現在戰爭的主動權，已經不是澤倫斯基所能決定的，因為除了普丁之外，西方也不願見到俄羅斯這麼快就從戰爭泥淖中抽身。