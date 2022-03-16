桃園機場第二航廈本月11日大停電，航警指出原因在於外包工人試圖用油壓剪剪斷高壓電纜所致，但消息一出卻引發廣大網友質疑，認為太過離奇，宅神朱學恒也貼出實際上剪通電中高壓電纜影片，網友看完直呼「工人沒事真的是台灣奇蹟」。

朱學恒在YouTube上貼出一段影片「真正剪高壓電纜是這樣的結果，你用油壓剪會被活活電死」，透過影片可以看到，工人要剪通電中的高壓電纜，必須使用特殊的長柄電纜剪，且剪斷電纜的那一刻，從缺口中瞬間迸出驚人的電弧，若非工人保持著超過1公尺以上的距離，恐怕早已成焦屍。

不少網友也紛紛留言：「可否請王美花部長親自示範怎麼剪」、「法律系的自以為很懂電」、「相信黨，不要相信科學好嗎」、「塔綠班的科技線跟一般人不同」、「少壯不努力，長大塔綠班」、「到底誰會拿命去開玩笑，用油壓剪剪通電高壓電纜」、「那個電弧...工人沒事真的是台灣奇蹟了」、「油壓剪頂多去剪440V、380V的低壓用電，絕對不會剪到KV等級的高壓用電」。

影音取自YouTube/朱學恒的阿宅萬事通事務所

11日桃機停電，航警逮到2名工人，2人坦言缺錢，一時鬼迷心竅，將腦筋動到機場電纜，官方宣稱2人試圖用油壓剪剪斷電纜，造成電纜損傷是停電主因，但不少網友甚至議員與專家都對此說法提出質疑，認為實在太離奇且不切實際，認為停電另有原因。