俄烏戰爭持續，有俄媒報導，在西方對俄羅斯接連實施制裁之後，半月內中國智慧手機品牌在俄銷量翻倍，其中華為品牌手機銷售額增了三倍。

俄羅斯「生意人報」報導，俄羅斯行動運營商MTS數據顯示，在俄烏戰爭爆發後，俄羅斯民眾立即開始購買蘋果、三星等智慧手機，而在它們的價格飆升之後，俄羅斯民眾開始購買更便宜的機型。

這其中，華為手機的增長幅度最大，銷售額增長三倍，OPPO和VIVO增長兩倍，中興手機則增長一倍，Realme則增長了80％。

報導說，這期間，小米的表現不太理想，不是俄羅斯人不喜歡小米手機，而是因為2021年底以來俄羅斯銷售網路中的小米手機型號短缺。另外，老式的按鍵手機的銷售額也有所增長，但增幅僅為12％。

稍早據有英媒報導，受俄羅斯盧布貶值和西方國家制裁影響，小米、華為、OPPO等中國手機製造商對俄羅斯的出貨量已減少一半。

據報導，中國品牌約佔俄羅斯智慧型手機市場的60％。小米、華為及OPPO皆未對此發表評論。