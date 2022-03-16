民眾黨立委邱臣遠今天（16）日爆料，俄羅斯政府因不滿外交部長吳釗燮在推特發文譴責俄烏戰爭「野蠻」，把我駐俄羅斯代表耿中庸叫到外交部「訓斥」。對此，吳釗燮澄清，「這個只是正常意見交換而已，沒有被訓斥的狀況，沒有提到推文」。邱臣遠對此表示，吳釗燮代表國家，在推特的發文應該要有政治敏感度，以免引發外交衝突。

邱臣遠16日在臉書貼文表示，他近日接獲陳情，我駐俄羅斯代表遭俄國外交部叫到辦公室訓斥，表達對吳釗燮（署名JW）在推特上發文譴責俄烏戰爭的不滿，陳情也特別提到，我駐俄羅斯代表事後有發電報向外交部報告。對此，吳釗燮說駐俄代表和俄羅斯的會面僅是意見交換，並沒有被訓斥，也無提及推文。而俄羅斯也了解台灣僅是48個譴責俄羅斯的國家之一，譴責的範圍並沒有超出其他國家。

邱臣遠接著表示，吳釗燮代表國家，在推特的發文應該要有政治敏感度，還是要以國家最大外交利益做考量，避免引發外交衝突。

邱臣遠還指出，由於烏克蘭業務仍放在「亞西及非洲司獨立國協科」，但其實早在2018年烏克蘭已退出獨立國協，因此，他請吳釗燮部長一個月內提出初步規畫及時程。另外，台灣賑濟烏克蘭的善款已突破6億元，不論是協助烏國醫療援助、難民收容或供應民生必需品，請外交部必須專款專用，並定期公布。

有網友建議，「請委員思考一下，台灣能不能接納烏克蘭流離失所的兒童來台定居？ㄧ方面展現我們人道精神，也許對台灣少子化問題也會有助益」。