韓國人氣網紅李根大尉（LT Ken Rhee/이근대위）出身海軍特戰團（UDT），在Youtube頻道上坐擁76萬粉絲，日前烏俄戰爭爆發，李根大尉毅然決然投入戰事，前往烏克蘭當義勇軍，先前還一度傳出他疑似戰死，但他已報平安。昨(16日)韓媒進一步報導，和李根大尉同行的2名同伴已經先回韓國，但因違反了韓國的「國際旅遊法」，待7天隔離期結束後，2人恐面對1年有期徒刑和1000萬韓元（約23萬台幣）的罰金。

李根大尉過去有海軍特戰團背景，又因曾現身綜藝節目《假的男子漢》飾演教官，從此聲名大噪，在IG與Youtube都累積不少粉絲，常在頻道中分享軍事內容的他，先前得知烏俄戰爭開打，第一時間就宣告要到當地支持烏克蘭，當時便引來韓國政府警告，並揚言撤銷護照，但李根大尉不聽勸，表示若平安返國，自己願意扛起所有責任。

李根大尉到烏克蘭後，本月7日曾在烏克蘭打卡，但不久就傳出他壯烈犧牲、戰死前線，引來一陣熱烈討論和關心，之後有熱心網友指出，私訊敲李根大尉竟出現「已讀」符號，而李根大尉也發文報平安，澄清戰死是假消息，自己每天忙著作戰沒時間回應，「謝謝大家的擔心，但是我現在沒有辦法回去韓國，戰士們全都撤離了，這裡現在狀況很嚴重。」，首爾警察廳建議他可到臨時的外交部辦公室提歸國申請，卻被他拒絕。

昨《韓國日報》報導，李根大尉的兩名朋友已經在昨天平安抵達韓國，目前兩人都在家中進行7天的隔離，因韓國外交部先前就表示政府已將烏克蘭列為「禁止旅行國家」，2名友人和李根大尉的行為算是違反「國際旅遊法」，若罪證屬實恐將罰1年有期徒刑與罰緩1000萬韓元，而首爾廳國際犯罪調查第二科已受理此案，全案正調查偵辦中。