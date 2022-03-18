俄烏戰爭延燒，國內徵兵制議題再度引發關注。國防部長邱國正也表示「會再研議」。入口網站《Yahoo奇摩》18日針對「是否同意徵兵制延長為一年？」進行網路民調，竟有83.3％的網友表示贊成，認為可增加國防實力；16.7％的網友則表示反對，認為4個月已足夠。

《Yahoo奇摩》18日針對「是否同意徵兵制延長為一年？」進行網路民調，截至傍晚6點半，已有3200多人投票。2680票(83.3％)贊成徵兵制延長為一年，認為可增加國防實力；539票(16.7％)則表示反對，認為4個月已足夠。

贊成的網友表示，「讓覺青知道什麼是戰爭」、「是，增加國防實力，最好2年。而且這樣會比較成熟，出社會才抗壓，耐操」、「一年才有訓練到東西」、「一年能學會什麼，應該要回復到以前的2年才行」、「其實4個月學不到東西」。

反對的網友表示，「全部役男都延長一年，又恢復以前一半以上不適合當兵的役男，做伙房、駕駛、文書、福利社、 勤務班（打掃、割草、木工…）、傳令等，看看替代役在做什麼事就知道，浪費國家資源」、「軍中陋習，課程訓練操演內容改善更新，甚至軍備更新前，延長兵役期並無實質意義，役男仍舊感到是在浪費時間」、「4個月已足夠」、「科技戰，4個月已太多」。