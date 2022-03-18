《正常發輝》

俄羅斯與烏克蘭的戰火仍持續中，戰況膠著，以美國為首的西方國家先後祭出幾輪制裁措施。前民進黨立委郭正亮指出，美國布局30年，終於挑起俄烏之戰；節目主持人丹申廣驚訝說，讓人毛骨悚然。

郭正亮18日在中天政論節目《正常發輝》中指出，中歐投資協定一簽，對美國是大大利空，美國當然會利用這次俄烏戰爭美國徹底離間中國大陸跟歐洲的關係，想把它跟俄羅斯綁在一起，因為俄羅斯即將跟歐洲進入新冷戰，中國大陸若跟俄羅斯綁在一起，歐洲要怎麼簽呢？這個就是戰略上的目標。如今俄烏戰爭不是要打多久的問題，對美國來講，離間中歐是美國最主要的目標。

郭正亮接著表示，中歐投資協定在今年審不成，法國總統馬克宏和德國總理蕭茲若介入主導，投資協定真的會過，美國就是看到這點，利用俄烏戰爭來離間中國大陸和歐洲的關係，而且是「一刀砍死」，歐洲就沒人敢審，這才是美國真正的戰略目的。丹申廣此時驚訝說，「這也藏太深」。

郭正亮接著指出，烏克蘭從1991年獨立，美國布局30年，終於挑起戰爭；美國不斷讓烏克蘭民族主義者跟俄羅斯越走越遠，反俄派30年前不是多數，烏克蘭總統澤倫斯基得到73％選票，這個是美國大勝。而從戰略來講，烏克蘭從1991年獨立，並沒有要脫離斯拉夫文化圈、以及和俄羅斯的兄弟國關係，怎麼會一路走到如今這樣的狀況，這就是美國的厲害，美國就是這樣的一個國家。丹申廣吃驚表示，「這會讓人毛骨悚然」。