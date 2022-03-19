俄烏之戰陷入膠著，土耳其居中協調停火獲俄羅斯總統普丁同意；普丁17日下午曾致電土耳其總統艾爾段主動提及停火條件。普丁為何挑土耳其出來斡旋呢？前民進黨立委沈富雄認為有兩個原因，土耳其可控制黑海的出口，以及土耳其是不站在西方世界的白人 。

沈富雄18日在政論節目《少康戰情室》中表示，俄羅斯要土耳其出手斡旋，英國、法國以及德國都曾出面協調，卻都無功而返。不過， 俄羅斯為何挑土耳其出手斡旋？第一點 ，土耳其控制黑海的出口；第二點，土耳其是不站在西方世界的白人 。

沈富雄接著表示，他曾說過，俄烏之戰要有一個七國圓桌會議， 現在漸漸朝向這個方向來了；由於英國不屬於歐洲大陸，就是雞婆而已 ，所以七國圓桌會議可剔掉英國 ，換上土耳其。

沈富雄認為，烏克蘭總統澤倫斯基做為一個演員 、做為一個國家領袖，真的是很厲害，澤倫斯基的演講甚至不輸中廣董事長趙少康，澤倫斯基講到911、珍珠港，還引用美國黑人民權領袖馬丁路德金恩在1963年的演講「我有一個夢」，指他自己也有一個夢，希望有一天他的小孩跟其他人的小孩可以手牽手走在路上，所以需要大家去做哪些事情 ，他真是厲害。