台灣天氣很潮濕，特別是冬天或雨天，衣物怎麼曬都不會乾，有網友提出疑問，每天使用的浴巾要怎麼收納才會清爽？貼文意外引起內行人分享各自浴巾快乾秘訣，歸納網友留言重點，只要掌握「天天洗、晾陽台、開除濕機」這三招，保證浴巾不臭又乾爽。

一名網友在PTT發文表示，浴巾的收納問題一直讓他很困擾，每天洗澡都會使用到浴巾，一整天晾完隔天又要繼續使用，需要長期掛在同個位置，家中有幾口人就要規劃幾個位置擺放，假設三人用同一間浴室，都放在浴室感覺位置不夠掛，晾房間又很不清爽。於是發文詢問「浴巾要怎麼收納比較舒服？沒有收納達人提供解法？」

貼文引起討論，許多人建議浴巾要天天洗，要不然就常更換，紛紛表示「每天洗」、「天天洗+1」、「用完丟洗衣籃，每天換一條」、「我每天都換，有囤積無數條毛巾」、「我每天洗澡都換一條毛巾」。

其他人則表示可以晾陽台，「洗完都拿去陽台曬，不然不可能乾」、「晾在平常晒衣服的地方」、「拿去陽台曬，三天大概就換一條」，如果要放浴室的話要開除濕機，「洗澡開除濕，毛巾也掛在除濕上方」、「每天洗完澡就洗衣服、開除濕機，家裡跟浴室永遠乾爽」、「放除濕機附近」、「用完放浴室開除濕」。